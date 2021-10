Rostock

Ob Online-Banking oder Einkauf im Internet, Fernsehgucken bei Netflix, Amazon und Co. oder auch in der Wirtschaft: Ohne Internet geht nichts mehr. Nur leider ist MV beim Thema Datennetze immer noch Entwicklungsland. Der Glasfaserausbau kommt nur im Schneckentempo voran, in weiten Teilen Rostocks ist er nicht mal geplant. 

Der Markt regelt es nicht

Die Behörden bei Bund und Land halten die alten Leitungen nach wie vor für ausreichend, überlassen den Ausbau nahezu komplett der privaten Wirtschaft. Das war und ist – wie übrigens auch bei den Stromnetzen – ein nahezu unverzeihlicher Fehler. Schnelle Datennetze gehören heutzutage zum Grundbedürfnis von Menschen und Betrieben – so wie Stromleitungen, sauberes Trinkwasser und Abwasserleitungen. In puncto Infrastruktur auf den Markt zu vertrauen, hat nicht funktioniert und wird auch nicht funktionieren. MV ist ein Flächenland. Wenig Menschen, viel Land. Da lohnen sich Netze nun mal nicht so wie im Ruhrgebiet oder in Berlin.

Das WSA macht es vor

Dass auch Behörden durchaus innovativ denken und handeln können, beweist nun die Schifffahrtsverwaltung. Sie will auch auf See Datennetze bauen – heute schon, für die Schifffahrt von morgen. So geht das mit moderner Infrastruktur. Bleibt nur zu hoffen, dass die Surfer nicht bald schneller surfen als die Landratten.

Von Andreas Meyer