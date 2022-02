Berufspendler treffen die hohen Kraftstoffpreise besonders hart. Für den Umstieg auf Bus oder Bahn fehlen in MV die Alternativen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte den Rufbus zum Wahlkampfschwerpunkt gemacht. Die Landesregierung muss jetzt liefern, meint OZ-Chefreporterin Martina Rathke.

