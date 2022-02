Zum ersten Mal seit Jahren verliert die größte Stadt des Landes viele Einwohner – und zwar an ihre direkten Umlandgemeinden. Viele wollen zwar in die Städte – zum Leben und zum Arbeiten. Doch im Portemonnaie muss am Monatsende noch was übrig bleiben – kommentiert OZ-Redakteurin Michaela Krohn.