Uni-Klinik Rostock wieder in Not: Das Land hat aus seinen Fehlern nie gelernt.

Rostock

Als vor gut zwei Jahren ein privater Klinikbetreiber ankündigte, die Geburtenstation im kleinen Crivitz zu schließen, tobte die Landesregierung – und allen voran Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Das Wohl der (kleinen) Patienten dürfe nicht unter den Profitinteressen eines Konzerns leiden, zürnte die Regierungschefin sinngemäß. Vor der eigenen Haustür scheint es die Ministerpräsidentin damit aber nicht ganz eng zu sehen.

Immer Ärger mit der Uni Rostock

Das zweite Mal in ihrer Amtszeit gerät das Land in Bedrängnis, weil es die größte Klinik in MV – die Rostocker Uni-Medizin – partout auf eine „schwarze Null“ und bestenfalls sogar auf Gewinne trimmen will. Aus den Fehlern von 2018 wurde genau nichts gelernt. Nun ist die Versorgung, die Gesundheit der Patienten, in Gefahr. Ärzte warnen vor dramatischen Folgen. Dieses Mal ist aber kein böser Konzern schuld, das Sparen an der Uni war vom Land gewollt. Die Ministerpräsidentin selbst hatte Mathias Brodkorb als neuen Chef-Aufseher der Uni-Kliniken inthronisiert, das Wohl der Patienten sollte wieder im Vordergrund stehen. Doch wer das System Schwesig kennt, kann sicher sein, dass die Landesmutter den Sparkurs „ihres“ Genossen kannte und zumindest stillschweigend mitgetragen hat.

Miese „Klinik-Bilanz“

Schon als Sozialministerin hat Schwesig akzeptiert, wie die Kindermedizin im Land rasiert wurde: 2011 ließ sie die Schließungen der Geburtenstationen in Ludwigslust und Ribnitz-Damgarten geschehen. Und trotz dringender Appelle aus Rostock, das Land möge endlich den Bau einer neuen, modernen Kinderklinik angehen, geschah nichts – weder unter Sozialministerin noch unter Ministerpräsidentin Schwesig. Statt Lippenkenntnissen brauchen die Kliniken im Land endlich eine echte Lösung. Das kann nur die „Chefin“ anschieben.

Von Andreas Meyer