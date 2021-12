Rostock

Same procedure as last year? Viele hoffen, dass es nicht the same procedure as every year zu Silvester wird. So wie in jedem die beiden berühmten Sätze aus dem Sketch „Dinner for one“, dem Klassiker zum Jahreswechsel, fallen, bangen viele schon um ihr Feuerwerk. Denn auch in diesem Jahr ordnet die Regierung wieder ein Feuerwerks- und Ansammlungsverbot an.

Das mag für viele schmerzhaft sein, gehört es für sie doch dazu, Neujahrsraketen gen Himmel zu schicken, Böller auf die Straße zu schmeißen und sich im Trubel draußen mit Freunden und Familie zu treffen. Nicht aber in diesem Jahr. Und das ist gut so.

Zahlreiche Gründe sprechen für ein Böllerverbot: Umweltbelastungen, Verletzte, die in den Notaufnahmen landen, Wild- und Heimtiere, die sich in jedem Jahr wieder fragen müssen, ob die Welt jetzt untergeht, weil sie sicher nicht verstehen, warum draußen plötzlich alles laut ist und kracht.

Private Feuerwerke sind in vielen anderen Ländern verboten. Die Niederlande sind Vorreiter in Europa, dort gibt es ein vollständiges Feuerwerksverbot zum Jahreswechsel. Viele andere Länder tun es gleich. Auch in Paris sind eigene Feuerwerke verboten. Das liegt unter anderem an den vielen engen Gassen und den unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden. Als Alternative gibt es dort Licht- und Lasershows. In Spanien essen die Menschen um Mitternacht lieber ein paar Trauben, als zu knallern. Wie wär’s bei uns mit dem spanischen Weg?

Von Michaela Krohn