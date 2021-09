2-G-Regel auch für MV – mehr Rechte für Geimpfte und Genesene sind fällig

Rostock

Für Ungeimpfte in Mecklenburg-Vorpommern könnte es ungemütlich werden: Auch hier könnte – wie in anderen Bundesländern bereits Praxis – bei steigenden Zahlen an Covid-19-Infizierten die so genannte 2G-Regel drohen.

Die Diskussion darüber ist jedenfalls längst entbrannt. Dann könnten Kneipenbesitzer und Veranstalter selbst entscheiden, ob sie nur noch Genesenen und Geimpften Zugang gewähren. Ihr Vorteil: Sie wären nahezu vollständig von Corona-Auflagen befreit. Und die – ohnehin unsicheren – Tests wären überflüssig.

Die Idee ist richtig. Denn: Es wird in Deutschland auf absehbare Zeit keine Impfpflicht geben. Eine hohe Impfquote jedoch ist der wichtigste Schritt auf dem Weg aus der Pandemie. Also brauchen wir andere Anreize.

Neue Anreize nötig

Und genau da schlägt die Stunde von 2G. Wenn der Schutz vor einer potenziell tödlichen Krankheit nicht Argument genug ist für eine Impfung, dann ist es vielleicht der Wunsch nach einem Kneipenbesuch oder einem Kinoabend. Natürlich bräuchten wir exakte Kontrollen, und natürlich auch Ausnahmeregelungen für Kinder. Dann jedoch würden die Impfquoten steigen – und damit auch die Chancen auf mehr Freiheiten, mehr Normalität.

Von Thomas Luczak