Das Kabinett in Schwerin will in der kommenden Woche über das weitere Vorgehen bei Konzerten in MV entscheiden. Viele Veranstalter sind für das 2G-Modell, damit Sie die Hallen wieder ohne Corona-Limit füllen können. Dieser Wunsch ist nachvollziehbar, findet OZ-Redakteurin Claudia Labude-Gericke.