Absage des Dschungelcamps wegen der Großbrände? Bitte keine Heuchelei!

Rostock

Am Freitagabend startet die neue Staffel des RTL-Dschungelcamps, über das auch die OZ mit einer Kolumne über Ex-Minister Günther Krause berichten wird. Die Debatten über das Trash-Format, das in Australien produziert wird, bekommen in diesem Jahr besonderen Schub. Denn seit Wochen halten Buschbrände den fünften Kontinent in Atem. 26 Menschen und Millionen Tiere sind ihnen schon zum Opfer gefallen.

So werden Stimmen laut, die diesjährige Ausgabe abzusagen. Darf man eine Unterhaltungsshow im Dschungel drehen, während 100 Kilometer entfernt Menschen und Tiere ums Überleben kämpfen? Ja, denn hinter der Sendung steckt auch die Arbeit betroffener Australier. Ihnen in diesen unsicheren Tagen auch noch den Job zu nehmen, wäre fatal.

Lesen Sie auch: Ex-Minister Günther Krause im Interview: Darum mache ich beim Dschungelcamp mit

Eine Absage hätte zudem keinen Effekt auf die Brände. Stattdessen will und muss die Show die Feuer thematisieren und kann dazu beitragen, die ökologische Katastrophe noch mehr in den Fokus zu rücken.

Lesen Sie auch: „Günni im Dschungel“: OZ startet am Freitag Kolumne zum RTL-Dschungelcamp

Ja, ob es jetzt einen Dschungelkönig in Australien braucht, ist diskussionswürdig. Aber bitte keine Heuchelei: Denn vermutlich werden viele, die sich jetzt empören, in zwei Jahren ohne Bedenken die Fußball-WM in Katar verfolgen – trotz besorgniserregender Menschenrechtslage. Doch wen kümmert das, wenn man Weltmeister werden kann?

Mehr zum Thema:

Von Daniel Heidmann