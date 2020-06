Abschluss trotz Pandemie: Schüler haben Durchhaltevermögen bewiesen

Einige Absolventen machen sich Sorgen, dass ihre Abschlussnote in diesem Jahr nicht so viel wert sein könnte und ihr Abschluss als „Corona-Abi“ belächelt wird. Doch das ist unbegründet, kommentiert OZ-Redakteurin Katharina Ahlers. Die Absolventen haben sogar bewiesen, sich auch in schwierigen Situationen gut organisieren zu können.