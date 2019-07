Rostock

Am Strande in Rostock sind sie erfolgsverwöhnt. Macher und Mitarbeiter am Hauptsitz von Aida Cruises haben jahrelang nach dem olympischen Motto gelebt: Höher, schneller, weiter. Mehr Schiffe, mehr Passagiere, mehr Gewinn. Und das alles anscheinend mit Leichtigkeit.

Nun aber kriegt Aida Gegenwind: Der deutsche Reisemarkt schwächelt, die Konjunktur brummt nicht mehr so wie vor ein, zwei Jahren. Gespart wird auch beim Urlaub. Die Konkurrenz wird auch nicht kleiner: Jahrelang profitierte Aida davon, dass viele Gäste Angst vor Urlaub in der Türkei, in Ägypten, in Tunesien hatten. Ganz langsam erholen sich die Mitbewerber.

Protest gegen Kreuzfahrten

Und dann wäre da noch das Image-Thema: Kreuzfahrten sind derzeit nicht allzu angesagt. In Venedig, Dubrovnik, Mallorca gehen die Einheimischen gegen die Luxusliner auf die Straße. Ja, selbst in Kiel. Für Aida wird es nicht mehr ganz so leicht, den Wachstumskurs zu halten.

Aida braucht neue Zielgruppen. Aber vertragen die sich auch mit den Stammkunden? Ein schwieriger Spagat steht den Managern bevor. Am Ende werden sie ihn meistern. Diese Erfolgsgeschichte made in Rostock ist noch lange nicht vorbei.

Andreas Meyer