Dem Schlossareal Dwasieden auf der Insel droht der weitere Verfall. Es wird Jahre dauern, bis der Scherbenhaufen zusammengekehrt ist und sich auf dem Gebiet des einst so prächtigen Schlosses wieder eine Tür für die Entwicklung öffnet, meint OZ-Reporterin Martina Rathke.

Die Schlossanlage Dwasieden an der Steilküste von Sassnitz ist in einen milliardenschweren Anlagebetrug verwickelt. Die einst herrschaftlichen Gebäude sind weiter dem Verfall preisgegeben, so OZ-Reporterin Martina Rathke. Quelle: Christian Rödel