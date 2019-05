Rostock

Irrsinn Autobahn: Auf der A20 haben sich am Donnerstag vermutlich 150 Raser ein wahnwitziges Rennen geliefert. Mit Tempo 250 auf einer Strecke, die auch von „normalen“ Autofahrern genutzt wird – wie bekloppt kann man eigentlich sein? Da kann jeder kleinste Fehler zur Katastrophe führen. Und Leidtragende hätten dabei wieder Unbeteiligte sein können, wie schon früher bei solchen Rennen.

Und das Verrückteste dabei: Das Rasen an sich ist gar nicht illegal. Denn in Deutschland gilt bekanntlich als einem von nur ganz wenigen Ländern auf der Welt kein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen. Jeder darf heizen, was die Kiste hergibt. Damit lockt man natürlich Raser aus aller Welt an. Schließlich haben wir dazu noch die schön leeren Autobahnen in MV, die den Irrsinn noch schmackhafter machen.

Vielleicht wird es ja doch mal Zeit für ein Ende des deutschen Sonderweges. In anderen Politikgebieten lernt man ja auch vom Ausland, warum also nicht in der Verkehrspolitik? Über die zulässige Höchstgeschwindigkeit lässt sich ja streiten –sei es Tempo 120, 130 oder 160. Aber dass 250 Sachen zu viel sind, sollte doch jedem Vernunftbegabten klar sein.

Axel Büssem