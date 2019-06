Rostock

So steinig war der Weg an die Ostsee lange nicht mehr: Allein auf den gut 200 Autobahn-Kilometern zwischen Berlin und Rostock wird zurzeit auf fast einem Viertel der Wegstrecke gebuddelt. Auch anderswo sieht es kaum besser aus. Gefühlt gab es noch nie so viele Baustellen wie jetzt. Muss das sein? Gerade jetzt, in der Ferienzeit?

Mittel und Wege, um den Einsatz von Bagger und Presslufthammer zeitlich zu begrenzen gibt es. Jedenfalls in der Theorie. Nacht- und Wochenendarbeit, Prämien für vorfristige Fertigstellung, beschleunigte Planungsverfahren. Aber bei der Umsetzung kommen die Unternehmen und Behörden an ihre Grenzen: Zu teuer, nicht genug Personal.

Immerhin: In MV will das Straßenbauamt einige Großbaustellen vor den Schulferien beenden, unter anderem die besonders nervige am Kreuz Wismar. Die teure Buddelei hat aber auch ihr Gutes: Sie ist irgendwann vorbei. In Brandenburg sind verschwinden die meisten Großbaustellen nächstes Jahr, in MV bis Ende 2020. Noch viel besser wäre es auf die Bahn auszuweichen. Doch die bietet als Alternative zu wenig für Einheimische und Ostsee-Urlauber. Mit der neuen IC-Linie Dresden-Rostock soll sich das im Dezember ändern. Das wäre ein wichtiger, erster Schritt, mehr nicht.

Gerald Kleine Wördemann