Wenn der Konzern Genting Hongkong 500 Millionen Euro Staatsgeld für die MV Werften haben will, müssen Sicherheiten her. Diese fordern Bund und Land ein, darunter neue Universal-Schiffe. So könnten Tausende Arbeitsplätze im Land gesichert werden, kommentiert OZ-Chefreporter Frank Pubantz.