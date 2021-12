Für die Schüler in MV beginnen am Mittwoch die Weihnachtsferien. Statt voller Freude gehen aber viele der Kinder und Jugendlichen fast schon emotionslos in die freie Zeit. Die Corona-Lage und wie damit an Schulen umgegangen wird stellt eine große Belastung dar, kommentiert OZ-Redakteur Klaus Amberger.