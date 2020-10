Bewerbermangel bei der Polizei in MV: Beruf muss attraktiver werden

Schwerin

Willkommen in der Welt des Fachkräftemangels! In MV fehlt es nicht nur an Lehrern oder Handwerkern – auch bei der Polizei sucht man händeringend Nachwuchs, der auch geeignet ist. Das Dilemma von Innenminister Caffier: Er hat versprochen, die Zahl der Polizisten von 5800 auf 6200 zu erhöhen. Dumm nur, dass sich weniger Interessierte als früher bewerben, dazu die Zahl der Abbrecher steigt. Bis zu 20 Prozent der Frauen und Männer, die Polizisten werden wollten, warfen zuletzt vorzeitig hin.

Weil Nachwuchs durch Prüfungen fällt: Hunderte Stellen bei der Polizei in MV unbesetzt

Attraktivität des Berufes erhöhen

Natürlich kann sich Caffier seine Polizisten nicht backen. Genau genommen badet er seit Jahren aus, was SPD und Linke zuvor im Personalkonzept beschlossen. Irgendwann tritt eben jeder Innenminister vor seinen Finanzminister und stellt fest: Da ist einer, der noch mächtiger ist und auf dem Geld sitzt. Da parallel weitere Beamte in den Ruhestand gehen, wird der Prozess des Personalaufbaus weiter gebremst.

Der Job bei der Polizei muss attraktiver werden. Mehr Geld, bessere Arbeitszeiten, Familienfreundlichkeit wären einige Stichpunkte. An den Anforderungen – physisch, intellektuell, die Verfassungstreue betreffend – will Caffier nicht schrauben. Langfristig wird das kaum durchzuhalten sein.

Von Frank Pubantz