Bilanz der Landesregierung: Kluge Wähler brauchen kein Bühnen-Spektakel

Die Bewertung der eigenen Arbeit sollte man anderen überlassen. Gegen diesen Grundsatz verstößt die von Manuela Schwesig (SPD) geführte Landesregierung schon lange. In sozialen Medien preist sie ihr Handeln, vielfach verteilt von Gefolgsleuten.

Wer das liest, wähnt sich im Paradies

Nun legen Schwesig und ihr Vize Harry Glawe (CDU) eine Erfolgsgeschichte seit 2016 in 75 Punkten vor. Wer das Papier liest, wähnt sich im Paradies. Ist das noch PR oder Satire? Bilanzieren sollten besser die Wähler, kommentiert bissig ein Besucher der Staatskanzlei-Facebookseite. Volle Zustimmung.

Verstecken braucht sich die Landesregierung mit ihrer Bilanz nicht. Beitragsfreie Kita, mehr Geld für Digitalisierung, Schulen, Straßen oder Feuerwehr – das sind alles wichtige Themen für MV. Aber eben auch Dinge, die Bürger erwarten können. Vieles blieb vorher lange liegen. In der Corona-Krise hat die Regierung oft einen guten Job gemacht. Das nehmen kluge Wähler auch ohne Bühnen-Spektakel wahr.

CDU will weiter koalieren, SPD ziert sich

Die Zeiten stehen auf Wechsel, auch das klang an beim Zelebrieren der Regierungsbilanz. Die CDU will weiter koalieren, die SPD ziert sich. Links bieten sich Alternativen. Wenn – und das bleibt das Wichtigste – die Wähler dies so entscheiden.

Von Frank Pubantz