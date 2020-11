Kommentar zu Corona-Impfungen - Corona-Massen-Impfungen in MV: Was sie so schwierig macht

Mecklenburg-Vorpommern ist das Land der weiten Wege. Das wird bei den geplanten Massenimpfungen zum Problem. Denn gerade die, die zuerst geschützt werden sollen, müssen viele Hürden überwinden, kommentiert OZ-Redakteur Gerald Kleine Wördemann.