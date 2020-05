Corona: Neustart der Museen in MV kommt zu früh

Rostock

Ab Montag ist die Zwangspause für die fast 300 Museen, Galerien und Gedenkstätten in MV vorbei. Zumindest offiziell. Tatsächlich wird es noch eine ganze Weile dauern, bis der Ausstellungsbetrieb wieder Normalzustand erreicht hat.

Viele Häuser kündigten bereits an, bei der Lockerung nicht sofort mitzumachen. Verständlich: Die größte Publikumsgruppe, Urlauber aus anderen Bundesländern, fehlt noch. Sie dürfen erst zwei Wochen später wieder einreisen.

Mehr Vorbereitungszeit hätte nicht geschadet

Natürlich ist es gut, wenn mit einem Museumsbesuch ein weiteres Stück Alltag zurückkehrt. Aber vielleicht wäre es in diesem Fall besser gewesen, noch ein paar Tage zu warten. Etwas mehr Vorbereitungszeit hätte nicht geschadet. Die Behörden hätten sagen können, wie sie sich den Museumsbetrieb in Pandemie-Zeit so vorstellen – was offenbar bisher nicht geschehen ist. Und die Kuratoren und Museumsleiter hätten sich Gedanken darüber machen können, wie sie es anstellen, dass ein Besuch bei ihnen trotz Atemmaskenpflicht, Warteschlangen und Abstandsregeln Spaß macht.

Einem Großteil der Künstler und Kreativen bringt die Öffnung der Museen wenig bis nichts, so lange nicht auch Konzertsäle und Bühnen wieder den Betrieb aufnehmen. Aber es ist ein Anfang. Auch wenn er zeigt, wie lang der Weg noch ist.

