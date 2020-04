Darum ist die Kreuzfahrtbranche in MV besonders hart von der Krise getroffen

Rostock

Bei der Corona-Pandemie liegt der Schwerpunkt der Politik derzeit noch auf der Begrenzung der gesundheitlichen Auswirkungen. Doch jeder ahnt schon jetzt, dass die wirtschaftlichen Folgen der Schutzmaßnahmen gegen das Virus dramatisch sein werden.

Der Chef der Papenburger Meyer Werft geht für die Kreuzfahrtbranche sogar von einer zehnjährigen Erholungsphase aus. Das zeigt, wie tiefgreifend Corona unsere Gesellschaft langfristig prägen wird und dass die betroffenen Unternehmen über Jahre Hilfe brauchen könnten.

Politik muss rechtzeitig handeln

MV ist beim Thema Kreuzfahrt gleich dreifach betroffen: Hier werden die größten Traumschiffe der Welt gebaut, wir haben mit Aida Cruises eine bedeutende Reederei und Rostock ist auch ein wichtiger Hafen für die Kreuzfahrer auf der Ostsee.

Daher muss die Politik rechtzeitig Konzepte entwickeln, wie die Branche nachhaltig unterstützt werden kann, wenn ihr am Erhalt dieser Strukturen gelegen ist. Viele tausend Jobs hängen alleine in MV direkt oder indirekt daran. Sie alle zu erhalten und vielleicht am Ende sogar noch mehr zu schaffen, könnte ein noch größerer Kraftakt werden, als das Corona-Virus einzudämmen.

Von Axel Büssem