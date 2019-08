Rostock

Für Urlauber bleibt ein fader Beigeschmack, wenn sie in Tourismus-Orten des Landes zwei oder mehr Euro täglich extra als Kurtaxe zahlen müssen. Für Menschen, die hier leben, ist es eine Zumutung. Aber irgendwer muss die Mehrkosten für Infrastruktur und touristische Angebote bezahlen.

Da klingt der Vorschlag von Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD) nach einer diskutablen Alternative: Firmen, die vom Tourismus profitieren, sollen eine Abgabe leisten, Urlauber eine kostenpflichtige Gäste-Karte erhalten, auf der Leistungen, Angebote und Rabatte klar benannt sind.

Abgabe auch für Bäcker und Ärzte?

Nur: Wer legt fest, wann eine Firma vom Tourismus in welchem Maße Nutzen hat? Ist es schon der Bäcker, der mehr Brötchen verkauft, der Arzt mit weiteren Patienten – oder alle? Und was wird mit den Menschen, die vom Tourismus in ihrem Ort meist nur die Negativ-Seiten wahrnehmen, volle Straßen und steigende Mieten?

Es wird Zeit, dass die Landesregierung zur Neuaufstellung des Tourismus endlich ihre Hausaufgaben macht. Eine Konzeption mit Ideen liegt nach Jahren des Stillstands vor – und schon wieder ist fast ein Jahr vergangen. Will MV als Urlaubsland attraktiv bleiben, muss die Infrastruktur erneuert und deren Finanzierung fair verteilt werden.

Von Frank Pubantz