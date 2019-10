Debatte um SUV: Klimaschutz – aber ohne zu verteufeln

Rostock

Ja, keine Frage: Ein jeder von uns muss seinen Beitrag leisten, um Klima und Umwelt mehr denn je zu schützen und zu schonen. Aber können wir in der Debatte bitte mal wieder auf den Boden der Vernunft zurückkehren?

Ein Beispiel: Kreuzfahrten sind plötzlich böse und sollten laut Öko-Aktivisten am besten gleich verboten werden. Dass Kreuzfahrten aber nicht mal ein Prozent der weltweiten Schifffahrt ausmachen, lassen die Aktivisten gerne außer Acht. Für’s Klima wäre es viel sinnvoller, die Containerschifffahrt zu verbieten.

Die Debatte um SUV – große Autos für den Straßenverkehr – ist ein ähnliches Beispiel: Sie werden als „Klimakiller“ gebrandmarkt. Aber: Ein X3 von BMW stößt (jeweils laut Hersteller und bei halbwegs vergleichbarer Motorisierung) 153 Gramm CO2 auf 100 Kilometer aus, ein VW Passat Variant 121 Gramm. Zumindest kein riesiger Unterschied.

Klimarettung ist Gängeln der Verbraucher

Bisher läuft die Klimarettung in Deutschland auf das Gängeln der Verbraucher hinaus. Zu mehr Akzeptanz für den Umweltschutz führt das sicher nicht. Und außerdem: Nach wie vor macht der Verkehr nicht mal 20 Prozent am Kohlenstoffdioxid-Ausstoß aus. Noch immer blasen wir deutlich mehr Klimagase in die Luft, um Strom und Wärme zu produzieren.

Wie wäre es, wenn die Regierung dort mal konsequent den Ausbau von Strom-Netzen, erneuerbaren Quellen und Speichermedien angeht? Damit wäre dem Klima mehr geholfen, als SUV-Fahrer zu verteufeln.

Von Andreas Meyer