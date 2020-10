Der Heringskrieg in der Ostsee: Das Wenige gerecht verteilen

Rostock/Greifswald

Die Küstenfischerei steckt mitten im Strukturwandel. Fakt ist, dass die Fangquoten so schnell nicht wieder steigen werden. Wenn biologische und klimatische Veränderungen für den Bestandsrückgang verantwortlich sind, werden letztendlich nur dauerhafte Fangmengen-Reduzierungen garantieren, dass es auch künftig Bestände in der Ostsee gibt, die überhaupt noch befischt werden können.

Herr Backhaus, wie sieht die Fischerei in MV in Jahren aus?

Küstenfischerei muss Strukturen anpassen

Was für den Landwirt gilt, trifft auch für den Fischer zu: Wenn weniger nachwächst, gibt es auch weniger zum Ernten. Wichtig ist es deshalb, dass sich der Bund auf EU-Ebene dafür stark macht, dass das Wenige gerecht verteilt wird. Und: Die Küstenfischerei in Mecklenburg-Vorpommern muss ihre Strukturen dauerhaft den neuen Realitäten anpassen. Abwrackprämien können den Fischern den Ausstieg aus dem Beruf erleichtern. Doch es geht um mehr, soll die hauptberufliche Fischerei hierzulande erhalten blieben. Einige Häfen wie Freest wurden nach der Wende mit millionenschwerer Förderung ausgebaut. Die Fischerei auf diese Standorte zu konzentrieren, um dort teuer geschaffene Infrastrukturen wie Fischhallen zu erhalten, ist sinnvoll. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass kleinere Häfen an Bedeutung verlieren werden. Der Prozess ist schmerzhaft, aber noch lässt er sich steuern.

Von Martina Rathke