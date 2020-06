Die 60-Prozent-Obergrenze für Hotels in MV war Schwachsinn

Rostock

Starre Obergrenzen sind selten sinnvoll. Diese Erkenntnis gilt nach der ersten Corona-Welle auch für die Hotels im Land.

Zu unterschiedlich sind die Häuser ausgelegt. Es gibt einige mit großen Küchen und Restaurants, für die ein À-la-carte-Frühstück für alle Gäste höchstens personell anstrengend, aber generell machbar ist. Andere Häuser arbeiten indes mit fest zugewiesenen Frühstückszeiten. Kleinere Pensionen haben ihr Frühstück oft ganz gestrichen und die Gäste an umliegende Restaurants verwiesen, in denen schon morgens Brötchen, Kaffee und ein Ei angeboten werden.

In allen drei Fällen werden die Hygienevorgaben eingehalten. Jedes Haus hätte selbst entscheiden können, wie viele Gäste es unter den gegebenen Umständen aufnehmen kann, so dass sich niemand zu nahe kommt. Und das ist in einem Hotel meistens beim Frühstück der Fall, abgesehen von der Sauna.

Auch um öffentliche Bereiche wie Promenaden und Seebrücken in der Nähe von Hotels nicht zu überfüllen, dazu hat die Quote nichts beigetragen. Beispiel Binz: Hier war über Pfingsten die Hölle los. Höchste Zeit, dem Verantwortungsgefühl der Branche zu vertrauen. Niemand riskiert es, schließen zu müssen, wenn er plötzlich mehrere Corona-Fälle im Haus hat.

Von Benjamin Fischer