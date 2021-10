Landesweit melden die Kinderkliniken seit Wochen einen sprunghaften Anstieg der Infektionen mit dem RS-Virus. In Rostock ist die Lage nun bereits so dramatisch, dass vor dem Wochenende kranke Kinder stundenlang nicht in der Uni-Klinik aufgenommen werden konnten. So geht es nicht weiter, kommentiert OZ-Redakteur Axel Büssem.