Dienstwagen der Politiker in MV: Anti-Vorbilder für den Klimaschutz

Mecklenburg-Vorpommern, ein Bundesland, das mit einer Klima- und Umweltschutzstiftung für die Rettung der Welt streitet – und in dem parallel Spitzenpolitiker in klimaschädlichen Luxus-Limousinen durchs Land touren. Da ist was faul zwischen dem schönen Anschein und der Realität.

Sicher, Politiker müssen in einem Flächenland angemessene Fahrzeuge haben, in denen genug Platz fürs Arbeiten ist. Die dicksten Motoren mit hohem Ausstoß des klimaschädlichen Gases CO2 sind dafür aber nicht erforderlich. Das Problem liegt im System: Autohersteller bieten der Politik zu Tiefpreisen Traumautos an. Benz, Audi, BMW – was das Herz begehrt. Der Volksdiener wird zur Werbe-Ikone.

Wirtschaft bestimmt die Regeln

Ein kleinerer Wagen wäre teurer zu leasen als einer aus dem Premium-Segment, wird als Begründung angeführt, allerdings nur unter der Hand. Offiziell will man lieber über das Thema gar nicht reden. Merkste selber, ne, Minister Umwelt-Ferkel? Damit ist wohl geklärt, wer die Regeln bestimmt: nicht Politik, sondern Wirtschaft.

Grundlegend müsste sich etwas ändern am Dienstwagen-Privileg. Es sei Ministern gegönnt, die viele Stunden unterwegs sind. Andere Länder zeigen aber, wie es besser geht: in reinen Elektroautos, kleineren Modellen – oder gar ganz ohne. Das wäre ja mal visionär. Minister im PS-Rausch, denen egal ist, was bei ihrem Gefährt hinten rauskommt, sind keine Vorbilder – sondern das Gegenteil.

Von Frank Pubantz