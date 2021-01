Diese Corona-Regeln dürfen gern für immer bleiben

Rostock

Abstand, Desinfektion, Atemschutzmasken – was wird davon bleiben, wenn das Ende der Pandemie in Sicht ist? So nervig und belastend die Hygieneregeln in manchen Situationen erscheinen mögen, so sinnvoll könnten sie sich auf Dauer in unserem Leben erweisen.

Im privaten Kreis sehnt sich wieder jeder nach Nähe, aber ist es nicht auch ganz angenehm, in öffentlichen Bereichen Desinfektionsmittel für immer installiert zu wissen?

Und die Sache mit dem Abstand ... Jeder Mensch hat eine persönliche Distanzzone, die auch vor Corona galt. Bei Freunden und Verwandten kann diese auf 50 Zentimeter limitiert sein, bei Unbekannten ist ein Meter angesagt. Gerade im Supermarkt stört es am wenigsten, Zeit zu haben, die Dinge aufs Band zu legen, ohne bereits den Atem des nächsten Kunden im Nacken zu spüren.

Ein gewisses Maß an respektvoller Distanz zu Fremden und hygienische Regeln im Alltag haben sich vielleicht durchgesetzt. Wenn sich eine kleine Nach-Corona-Etikette etabliert, wissen hoffentlich bald alle, dass man sich niemals in die Hände niest oder hustet, sondern in die Armbeuge. Man muss auch nicht alles anfassen, was man sieht – das lernen schon die Kinder.

Sicher wird es Situationen geben, in denen mitunter auch das Maskentragen weiterhin angebracht bleibt, vor allem in Wartezimmern mit anderen Patienten.

Von Anja von Semenow