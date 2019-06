Rostock

Tablets und W-Lan statt Tafel und Kreide – die digitale Schule, sie ist dank bundesweitem „Digitalpakt“ zwar in aller Munde, aber längst kein Alltag. Umso fördernswerter sind Projekte wie das der Borwinschule in Rostock. Hier werden Schüler an das digitale Leben (und Lernen) herangeführt, was im privaten Leben der meisten längst eine große Rolle spielt.

Projekte wie dieses sollten Schule im Land machen, auch wenn sie teuer und aufwendig sind. Die Kosten lohnen sich in vielerlei Hinsicht. Für den Nachwuchs, weil sie durch digitale Medien im Unterricht deutlich mehr motiviert sind, wie eine Studie des IT-Branchenverbandes Bitcom herausgefunden hat. Für Lehrer, weil viele beklagen, dass es den Schulen an Technik und Weiterbildungen fehlt. Und für spätere Arbeitgeber, die sich auf digital gut vorbereitete Fachkräfte freuen können.

Ja, Digitalisierung bringt Schattenseiten, wie ständige Verfügbarkeit, Stress und Abhängigkeit von Technik, mit sich. Aber wo, wenn nicht in der Schule, kann man den sinnvollsten Umgang mit diesen Tücken lernen und steuern? Auch Probleme wie Datenmissbrauch, Cyber-Mobbing oder Fake-News können viel konkreter thematisiert werden, wenn Material und Know-how an der Schule vorhanden sind.

Virginie Wolfram