Rostock

Nach dem Gerichtsurteil am Donnerstag hat das Landesverfassungsgericht bei der Bewertung bestimmter, in diesem Fall sprachlicher Fragen, als oberste juristische Instanz im Land an Relevanz verloren. Die Richter urteilten, dass ein Ordnungsruf von Vize-Landtagspräsidentin Mignon Schwenke in Zusammenhang mit der Bezeichnung „Neger“, die der AfD-Abgeordnete Nikolaus Kramer verwendet hatte, unangemessen gewesen sei. Kramer habe diesen Begriff in mehreren Zusammenhängen genannt, ohne dass klar gewesen sei, in welcher Bedeutung er die Würde des Landtags verletze. Damit ist zugleich das Sanktionsmittel des Ordnungsrufs beschädigt worden.

Mindestens einmal hat Kramer das Wort aber gebraucht, um andere Menschen abzuwerten. Er sprach vom „Neger“, der sich in Ghana auf den Weg mache, um in Deutschland Sozialleistungen zu erschleichen. Wenn kriminalisierende und rassistische Vorurteile künftig im Landtag gestattet sind, wo liegt dann die Grenze des Erlaubten in der parlamentarischen Debatte? In Bezug auf Menschen gehört dieses Wort nicht mehr in die heutige Sprache. Nicht ohne Grund wurde vor einigen Jahren bei Pippi Langstrumpf der Negerkönig durch den Südseekönig ersetzt. Sprache und Bedeutung verändern sich.

Von Benjamin Fischer