Kommentar zu AvP-Pleite - Unverschuldet in Not: Warum Apotheken in MV gerettet werden müssen

Es geht um viel Geld: Zahlreichen Apotheken in MV droht das Aus, weil ihr Abrechnungsdienstleister AvP insolvent ist. Das Geld, das die Krankenkassen für eingereichte Rezepte bezahlt haben, liegt eingefroren in der Insolvenzmasse. Doch das darf nicht das Problem der Pharmazeuten sein, findet OZ-Reporterin Claudia Labude-Gericke.