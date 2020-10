Durchsuchungen in Löcknitz: Der Staat wacht auf

Rostock

Jahrelang waren die Sicherheitsbehörden auch in MV auf einem Auge blind – auf dem rechten. Die Gefahr von rechtsaußen wurde unterschätzt. Auch nach dem NSU-Mord an Mehmet Turgut im Jahr 2004 in Rostock änderte sich daran zunächst nicht viel.

Vor allem in ländlichen Gegenden in MV konnte sich die Szene frei entfalten. Beispielsweise auch rund um Löcknitz. Ein ganzer Garagenkomplex wurde dort von der Szene aufgekauft und zum Treffpunkt umgebaut. Viel zu lange sahen die Behörden dem verfassungsfeindlichen Treiben auch dort zu. Nun endlich nehmen Staatsanwälte und Polizei Reichsbürger, rechtsextreme Kameradschaften und Co. ins Visier.

Dürfen nicht zulassen, dass sich hasserfüllte Ideologie durchsetzt

Der Staat greift durch – und das ist gut so: Die jüngsten rechtsextremen Morde in Deutschland – vor einem Jahr in Halle etwa – haben schmerzhaft deutlich gemacht, dass die rechte Szene vor offener Gewalt nicht mehr zurückschreckt, um ihre hasserfüllte, rückwärtsgewandte und menschenverachtende Ideologie durchsetzen.

Wir alle können und dürfen nicht zulassen, dass solche Personen auch noch Waffen besitzen und horten. Aber: Das Durchgreifen der Polizei bannt die Gefahr, das Problem Rechtsextremismus löst es aber leider nicht.

Von Andreas Meyer