Rostock

Ohne Opposition geht nichts. Die größten Skandale kamen ans Licht, weil nicht an der Regierung beteiligte politische Kräfte zur rechten Zeit unangenehme Fragen stellten. So wie die Fraktion Freie Wähler/BMV jetzt im Schweriner Landtag. Die wollte wissen: Wie viel Papier verbraucht die Regierung pro Jahr? Die Antwort ist grausam. Eine Million Blatt im DIN-A4-Format gingen 2016 allein in der Staatskanzlei, damals noch unter Erwin Sellering als Ministerpräsident, drauf, zwei Jahre später hat Nachfolgerin Manuela Schwesig (beide SPD) nur noch für 612 000 Verwendung. Das Bildungsministerium kam auf bis zu drei Millionen unschuldige DIN-A4-Seiten. Ganz sicher hakt die Opposition nach. Dann werden wir erfahren, warum Innenminister Lorenz Caffier (CDU) oft Großformat A3 braucht: 150 000 Blatt pro Jahr. Wieso Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) seinen Papierverbrauch halbiert hat, liegt wohl auf der Hand. Was das alles über die Regierung sagt? Nichts. Die nächste Frage muss folgerichtig die nach dem Toilettenpapier sein. Schließlich soll Opposition das Übel aufdecken.

Frank Pubantz