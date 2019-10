Einbrüche in Kleingärten: Melden Sie jeden Vorfall

Rostock

Kleingärtner bezeichnen die kalte Jahreszeit als Hochsaison für Einbrecher – verwaiste Lauben in einer dunklen Umgebung bieten den Kriminellen die perfekte Gelegenheit, um zuzuschlagen. Auch wenn viele Gärtner der Meinung sind, eine teure Sicherheitsausrüstung lohne sich nicht, sollten sie dennoch die Tipps der Polizei beherzigen und versuchen, es den Einbrechern mit einfachen Mitteln so schwer wie möglich zu machen. Wertgegenstände sollten weggesperrt werden, ebenso alle Geräte, die den Dieben als Hilfsmittel dienen können.

Die Verbände gehen davon aus, dass die Dunkelziffer der Einbrüche wesentlich höher ist. Schäden werden oft nicht gemeldet. Doch das ist falsch. Auch wenn der Schaden noch so gering und die Aufklärungsquote niedrig sein mag – jeder Vorfall sollte zur Anzeige gebracht werden. Der Landesverband wünscht sich mehr Polizeipräsenz an den Anlagen. Ohne registrierte Einbrüche kann diese jedoch nicht gerechtfertigt werden. Auch wenn der Einbruch nicht aufgeklärt wird, könnte so zumindest dazu beigetragen werden, dass es Einbrecher in Zukunft schwerer haben. Und das ist im Interesse aller Kleingärtner.

Von Katharina Ahlers