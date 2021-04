Schwerin

Die Menschen in MV sind tolle Gastgeber. Das sieht man an der hohen Zahl von Stammgästen in Hotels und Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen. Am Osterwochenende geriet allerdings diese Gastfreundschaft bei einigen in Konflikt mit der Sorge um die eigene Gesundheit: Mehrere auswärtige Gäste wurden denunziert, weil man dachte, sie seien illegal hier.

Hier wurden Grenzen überschritten: Es ist durchaus legitim, dass man in einer Gemeinschaft aufeinander aufpasst. Wenn beim Nachbarn Einbrecher zugange sind oder im Haus gegenüber die Kinder geschlagen werden, sollte man die Polizei rufen oder die Behörden informieren.

Durchsetzung sollte Ordnungshütern überlassen werden

Aber nur, weil ein Auto mit fremdem Kennzeichen vor der Tür steht, Alarm zu schlagen, geht zu weit. Vor Gericht gilt, dass man nur klagen kann, wenn man selbst betroffen ist. Dieses Prinzip sollte auch hier greifen: Das Risiko, sich bei einem Auswärtigen mit Corona anzustecken, ist überschaubar – zumal MV selbst teilweise Hochrisikogebiet ist.

Nicht falsch verstehen: Grobe Verstöße gegen den Lockdown sind zu verurteilen. Nur wenn sich alle an die Regeln halten, können wir Corona besiegen. Aber deren Durchsetzung sollte man lieber den Ordnungshütern überlassen.

Von Axel Büssem