Rostock

Wenn Menschen älter werden, dann ist dies positiv, Ergebnis einer fortschrittlicheren Gesellschaft mit verbesserter medizinischer Versorgung, gesünderer Ernährung und Perspektiven im Alter. Besorgniserregend an der neuen Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung ist allerdings: In 20 Jahren soll es deutlich weniger Menschen zwischen 18 und 66 hier in MV geben. 180 000 Menschen, die zu den Generationen der Leistungsträger gezählt werden. Aus heutiger Sicht mehr als ein Zehntel der Gesamtbevölkerung, das dann verschwunden wäre.

In neuen Konzepten für die alternde Gesellschaft darf es also nicht nur um Senioren-Themen – Barrierefreiheit oder Verkehrskonzepte – gehen, sondern auch darum, wie nachfolgende Generationen gehalten und angelockt werden können. Da schlummert ein Potenzial, das die Prognose wohl nicht widerspiegelt. Aus Metropolen könnten Menschen mit attraktiven Angeboten gefischt werden. Möglichkeiten sind da. Berlin diskutiert gerade eine Umsiedlung von Bewohnern in die Peripherie. Als Option war Greifswald im Gespräch, angebunden durch eine Schnellbahn. MV darf beim Erstellen von Konzepten also ruhig mal Visionär sein – dann klappt’s vielleicht auch mit dem Zuwachs.

Frank Pubantz