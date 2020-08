Explosion in Beirut: Kann das auch in Rostock passieren?

Rostock

Eine mächtige Explosion verwüstet Beirut, viele Menschen sterben oder werden verletzt. Die Welt trauert. Auslöser war nach jetzigem Stand die Chemikalie Ammoniumnitrat.

Dieser Umstand sorgt in MV für Aufsehen: In der Nähe von Rostock stellt der Düngemittelproduzent Yara genau diese Substanz in großen Mengen her. Ist eine vergleichbare Katastrophe etwa auch in Rostock möglich, mit verheerenden Schäden und vielen Toten?

Die Verantwortlichen winken ab und verweisen auf hohe Sicherheitsstandards. Und das mit Recht. Nach dem, was über die Tragödie von Beirut bislang bekannt ist, führten Zustande zu der Explosion, die in Deutschland so nicht vorstellbar sind. Die Chemikalie lagerte offenbar ungesichert in einer Halle, anscheinend tickte hier eine Zeitbombe. Eine Folge der verfallenen Infrastruktur im Dauerkrisen-Land Libanon.

Katastrophen immer möglich

Aber selbst bei uns, im hoch entwickelten Deutschland, lassen sich solche Katastrophen nicht ausschließen. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Auch bei uns starben schon mehr als 100 Menschen, als 1998 in Eschede ein ICE entgleiste – was vorher niemand für möglich gehalten hätte. Beirut sollte Anlass sein, sich auch in MV die Sicherheitsstandards noch einmal anzusehen.

Von Gerald Kleine Wördemann