Fischer müssen neue Wege gehen

Rostock

Natürlich verheißen die für Dienstag angekündigten neuen Fangquoten der EU für die letzten noch verbliebenen Küstenfischer in MV nichts Gutes. Und diese Entwicklung dauert seit Jahren an. Von Mal zu Mal werden die Restriktionen schärfer, bis die Quote wirklich bei null liegt und zumindest bestimmte Fische zeitweilig gar nicht mehr gefangen werden dürfen.

Aber die meisten Fischer haben in der Vergangenheit nicht genug dafür getan, sich neue, ertragreichere Geschäftsfelder zu suchen. Welches Potenzial darin stecken kann, den eigenen, regional gefangenen Fisch direkt hier zu vermarkten anstatt ihn zu Spottpreisen an den Großhandel abzugeben, zeigt das Beispiel von Mathias Schilling.

Der Rügener Unternehmer hat die Marke „Hiddenseer Kutterfisch“ gegründet und verkauft Hecht, Steinbutt, Dorsch oder Hering von einheimischen Fischern ausschließlich auf Rügen und Hiddensee. Fisch verarbeiten, rein ins Glas, Markenlogo drauf – fertig! Damit steigt die Marge der Fischer im Vergleich zur Abgabe an einen Großhändler deutlich. Schilling vertreibt den Fisch als typisches Produkt der Region. Die Fischer brauchen mehr von solchen Ideen.

Mehr zum Thema:

Fischer arbeitet 16 Stunden am Tag – trotzdem reicht es nicht

Von Benjamin Fischer