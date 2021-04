Rostock

Schwere Kost, die die IHK Rostock serviert bekommen hat: Wenn sich in acht, neun Jahren mit dem Fehmarnbelt-Tunnel von Schleswig-Holstein nach Dänemark ein neuer Logistik-Korridor öffnet, könnte die Wirtschaft rund um wichtige MV-Häfen abgehängt werden. Tausende Jobs weniger, Umsatzverlust von einem Drittel – im schlimmsten Fall. Aus der Traum von der „Drehschreibe“, die Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) gern in Rostock und Sassnitz im Ostseeraum sieht?

Zur Wahrheit gehört, dass Deutschland diesen Ostsee-Tunnel nach Skandinavien unbedingt will. Wie komplex die Lage dabei ist, zeigt schon ein Blick ins Land: Die IHKn in Schwerin (gute Lage zum neuen Tunnel) und Neubrandenburg (Orientierung auf Stettin) ficht die Neuordnung der Warenströme kaum an. Der mittlere Norden ist auf sich gestellt.

Diese Dreiteilung macht auch eine Unterstützung für die Landesregierung nicht leicht. Und dennoch: Rostock als Herz der Wirtschaft des Landes muss mehr Hilfe haben: für bessere Verkehrsanbindung oder Ansiedlungen. Gern spricht man in der Politik von Zukunftstechnologien, etwa Wasserstoffwirtschaft. Gemeinsamkeit. Was braucht es mehr an Motivation als eine solche Horrorstudie?

Von Frank Pubantz