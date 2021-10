Kommentar - Fischerei in MV in der Krise: Bessere Zeiten in Sicht? – ein Funke Hoffnung

Nach Jahren anhaltender Quotenkürzung bis an die Grenze zum Fangstopp zerbröseln jetzt die Fischereistrukturen. Der Verband streicht die Segel, doch die Fischer lassen sich nicht unterkriegen. Sie haben einen Plan, wie es weitergehen soll. Und der lässt hoffen, meint OZ-Chefreporterin Martina Rathke.