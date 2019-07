Stralsund

Darf eine künstliche Intelligenz den Tod errechnen? Klares Ja, wenn damit schwere Erkrankungen noch geheilt werden können. Je mehr Fakten ein Arzt umso eher weiß, desto genauer kann Medizin präventiv wirken. Beispiel Darmkrebs: Hier sind bildgebende Verfahren inzwischen weit ausgereift. Ärzte können bereits kleine Veränderungen ausmachen, die in einem frühen Stadium längst entfernt sein könnten, ehe daraus ein bösartiger Tumor wird. Die Methoden wären noch erfolgreicher, wenn viele Menschen sich frühzeitiger so untersuchen lassen würden. Jeder, der gerade noch rechtzeitig bei einer Darmspiegelung war, dürfte den Termin für die nächste Untersuchung im Leben nicht vergessen.

Wann kommt der Tod? Stralsunder Wissenschaftler können Lebenserwartung errechnen

Das Verfahren, das der Stralsunder Wissenschaftler Thomas Mayrhofer gemeinsam mit seinen Kollegen in Boston entwickelt hat, setzt genau hier an. Wer weiß, dass er aufgrund untypischer Veränderungen im Brustkorb, die mit bloßem Auge noch gar nicht sichtbar sind, mit größerer Wahrscheinlichkeit an einem Herzinfarkt oder Lungenkrebs in den nächsten Jahren sterben wird, der tut was – und zwar rechtzeitig.

Benjamin Fischer