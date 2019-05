Rostock

Das Beste am alten Lappen sind die Fotos: Was – so hast du mal ausgesehen? Damals mit 18, mit langen Haaren und diesem unbestechlichen Was-kostet-die-Welt-Gesichtsausdruck? Die Führerschein-Bilder waren für die Ewigkeit gedacht, schließlich sollte der Lappen ein Leben lang gültig sein. Und wenn er nicht verloren ging, haben die Dokumente die Jugend seines Besitzers konserviert – und für manchen Party-Lacher gesorgt.

Damit ist’s bald vorbei: Die alten Dokumente müssen in neue EU-Führerscheine umgetauscht werden. Bedeutet: Noch eine Sache, für die man aufs Amt laufen muss – zwar nur alle 15 Jahre, denn so lange sind die neuen Karten befristet, aber immerhin ein nerviger Aufwand. Und: Rund 25 Euro soll das Dokument kosten, plus ein neues Foto.

Dennoch macht der Umtausch Sinn. Die EU-Karten sollen fälschungssicherer sein; außerdem gibt es in Europa bislang ein Durcheinander von mehr als 100 verschiedenen Fahrerlaubnissen. Und wer heute im Auslandsurlaub einen Mietwagen bestellen will, kriegt den ohnehin oft nur mit EU-Führerschein. Wer dennoch am alten Lappen hängt, kann ihn sich ungültig stempeln lassen und zuhause an die Pinnwand heften.

Axel Meyer