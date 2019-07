Rostock

Ein Mann sticht auf ein Baby ein und stürzt sich dann selbst in den Tod. Eine grauenhafte Tat in Rostock-Dierkow, einem Viertel mit vielen sozialen Verwerfungen, wie Bewohner selbst berichten. Es wäre jedoch falsch, die Tat mit den sicher vorhandenen Missständen in Verbindung zu bringen, zumal die Hintergründe noch unklar sind. Dass es dennoch getan wird zeigt, wie sehr die Probleme dort die Menschen beschäftigen. Zumindest das sollte nicht ignoriert werden.

Was ebenfalls nicht von der Hand zu weisen ist: Kinder sind nach der Trennung ihrer Eltern gefährdet. Ein Viertel aller gewaltsamen Todesfälle von Kindern passiert laut Studien in solchen Familien. Nun sind auch Eheprobleme und Scheidungen in erster Linie Privatsache. Wenn es jedoch Warnsignale gibt, etwa wenn Nachbarn regelmäßig lauten Streit hören, sollten die Behörden reagieren und gegebenenfalls eingreifen. Auch das ist keine Garantie, dass es solche schrecklichen Bilder wie jetzt in Rostock nicht mehr gibt. Aber es wäre ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Zur Galerie In Rostock hat ein Mann in der Nacht zu Sonntag einem Baby schlimmste Verletzungen mit einem Messer zugefügt. Der Säugling musste notoperiert werden.

Axel Büssem