Geschäfte in MV wieder geöffnet: Neustart auf dünnem Eis

Nach drei Monaten Corona-Pause ist am Montag der Einzelhandel in MV wieder zum Leben erwacht. Tausende nutzten die Gelegenheit, um bei schönstem Sonnenwetter die eine oder andere Besorgung zu machen oder einfach mal wieder nach Herzenslust zu shoppen. Über Nacht erwachten die Innenstädte und Einkaufszentren aus einer Art Dornröschenschlaf. Das gilt vor allem in Rostock und den Landkreis Vorpommern-Rügen mit der Kreisstadt Stralsund, wo kein Termin für das Betreten der Geschäfte nötig ist. Für ein paar Stunden war der Trübsinn der vergangenen Wochen wie weggepustet.

Es ist ein Neustart auf dünnem Eis. Auch wenn es sich alle so sehr wünschen: Niemand kann seriös versprechen, dass nicht doch bald schon wieder alles runterfährt. Die Politik trüge daran eine Mitverantwortung, weil sie das Chaos beim Impfen und den Schnelltests nicht in den Griff bekommt.

Sicher, nach jedem Winter kommt ein Frühling. Aber das Erwachen kann enttäuschend ausfallen. Etwa dann, wenn in den Innenstädten kaum noch Geschäfte übrig sind, die wieder öffnen können. Läuft alles weiter so schleppend wie bisher, wird das bald die Realität. Auch das sollte man an einem schönen Tag wie diesem nicht vergessen.

Von Gerald Kleine Wördemann