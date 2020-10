Der Druck in Corona-Zeiten wird an den Schulen immer größer – zum einen, weil Lernstoff nachgeholt werden muss, und zum anderen, weil es an den Bildungseinrichtungen Angst vor einem zweiten Lockdown gibt. Kein Grund, das auf dem Rücken der Kinder auszutragen, kommentiert OZ-Redakteur Michael Meyer.