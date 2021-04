Hausbau in MV: Wir müssen uns auf explodierende Preise einstellen

Rostock

Die Krise ist da. Und die richtige Krise wird kommen. Jetzt, mitten im weltweiten Teil-Lockdown – hier und da geöffnet, hier und da dicht – zeigen sich bereits die Folgen dieses Herunterfahrens der Weltwirtschaft. Die globale Logistik ist durcheinander gewirbelt.

Bei aller Genialität im Globalisierungszirkus: es hängt alles am seidenen Faden! Lokale, regionale und nationale temporäre Ereignisse bringen die einzelnen Fässer zum Überlaufen: Hochwasser im Mississippi-Delta, festgefahrenes Containerschiff im Suez-Kanal, zwei trockene Sommer in Deutschland, Aussteigen eines Global-Players wie Kanada aus einem Rohstoffmarkt wie Holz. Bamm! Keine Materialien mehr.

Alles hängt mit allem zusammen. Lieferketten brechen zusammen, Logistik-Systeme zerfallen. Das Geschehen in Houston oder Peking hat Auswirkungen auf den Tischler in Tribsees oder den Stahlbauer in Bad Kleinen. Das war schon immer so. Stichwort: Chaostheorie! Nun aber kommen zwei neue Player ins Spiel: biologische und digitale Viren!

Die Weltwirtschaft kann sich auf Rezension und explodierende Preise einstellen: vom Brötchen bis zur Seereise, vom Yoghurt bis zum Einfamilienhaus.

Von Michael Meyer