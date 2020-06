Hilfe für MV Werften ja – aber nicht um jeden Preis 

Schwerin

Alternativlos. Dieses Wort fällt derzeit oft in der Landespolitik, wenn es um Staatshilfen für die angeschlagenen MV Werften geht. Das Regierungskabinett hat sich am Dienstag für die Öffnung einer Rücklage ausgesprochen, um die Werften zu retten, der Landtag wird am Donnerstag sicher folgen. Damit geht das Land für die Werften weiter ins Risiko. Alternativlos sei diese Vorgehensweise, weil die Werften zentraler Baustein der Industrie in MV sind. Bis zu 20 000 Arbeitsplätze mit Zulieferbetrieben hängen daran.

Firmen-Geflecht kaum durchschaubar

Der Schritt ist nachvollziehbar. MV muss ein großes Interesse daran haben, die Werften zu erhalten. Und doch gilt weiterhin: nicht um jeden Preis. Das Firmen-Konstrukt der Konzern-Mutter Genting Hongkong wirft viele Fragen auf. Es muss aus Sicht des deutschen Steuerzahlers sichergestellt werden, dass Geld nicht in Asien oder sonst wo versickert. Zudem sollte sich der deutsche Staat mehr Einfluss auf den Konzern sichern. Zu beantworten ist auch, welche Verluste hausgemacht, welche durch Corona ausgelöst sind. Und: welche Art Schiffe in Wismar, Warnemünde und Stralsund gebaut werden, sollte sich die Kreuzschifffahrt doch nicht schnell wieder erholen.

