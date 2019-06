Schwerin

Es muss viel vorgefallen sein, wenn Lehrer sich mit solcher Deutlichkeit zum Protest erheben: An einer Wismarer Gesamtschule können mehr als 50 Prozent der Unterrichtsstunden nicht wie geplant stattfinden. Weil Lehrer fehlen, Anforderungen aber steigen. Für die Pädagogen ist das Fass jetzt am Überlaufen. Was sie schildern, stellt der Bildungspolitik des Landes ein Armutszeugnis aus.

Das Problem Lehrermangel ist seit Jahren bekannt. Und doch hat es die ausgeschiedene Bildungsministerin Birgit Hesse ( SPD) schöner geredet, als es wirklich war. Ohne einen gravierenden Schnitt, Neu-Einstellungen und damit Entlastung vorhandener Lehrer wird staatliche Schulbildung in MV gegen die Wand fahren. Nicht zufällig steigt die Zahl der Kinder an privaten Schulen stetig an.

Viel Verzweiflung klingt aus dem Brief der Pädagogen. Das Wissen, das Unmögliche durch Idealismus und Engagement doch nicht leisten zu können. Politik solle dies ernst nehmen, schließlich habe man ihnen, den Lehrern, das Wertvollste anvertraut: die Kinder. Politik muss jetzt endlich handeln. Es reicht eben nicht, Bildung immer wieder zum wichtigsten Zukunftsthema zu erklären. Die Situation an Schulen des Landes hat Potenzial, kommende Wahlen zu entscheiden.

Frank Pubantz