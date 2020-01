Rostock

Mit der Entscheidung, den Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt (Awo) zu kündigen und wieder eigene Mitarbeiter in Notsituationen in schwierige Familien zu schicken, wenn dort das Jugendamt gebraucht wird, demonstriert der Landkreis Vorpommern-Greifswald Handlungsfähigkeit – und das in einer Woche, in der dieser grausame Fall auch juristisch zu Ende gebracht werden soll, falls gegen das Urteil am Donnerstag von keiner Seite Berufung eingelegt wird.

Der Weg, soziale Dienste wie eine Bereitschaft für familiäre Notsituationen an freie Träger abzugeben, war viele Jahre lang bequem. Kreisverwaltungen brauchten selbst keine Mitarbeiter beschäftigen, die auch nachts immer auf Abruf sind, wenn Kinder bei ihren Eltern in akuter Not sind. Freie Träger haben diese Probleme in Eigenverantwortung bewältigt (oder eben auch nicht) und anschließend pflichtbewusst ihre Berichte geschrieben.

Damit soll in Vorpommern-Greifswald nun Schluss sein, was für den Steuerzahler am Ende teurer wird, weil dafür neue Stellen im öffentlichen Dienst geschaffen werden müssen. Allerdings dürfte es selten Anlässe geben, in denen öffentliches Geld so gut angelegt ist.

