Hoffnung auf sattes Herbstgeschäft in MV: Blessuren bleiben

Auch wenn offenbar viele Hotels die Folgen der Corona-Pandemie abfedern können, bleiben Blessuren. In keiner Branche war der Mitarbeiterschwund so groß wie im Gastgewerbe. Neben auskömmlichen Löhnen muss vor allem bezahlbarer Wohnraum für die Mitarbeiter her, meint OZ-Chefreporterin Martina Rathke.