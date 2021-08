Hohe Durchfallquote bei Führerscheinprüfung in MV: Autofahren heißt Verantwortung tragen

Rostock

Der ehemalige deutsche Außenminister Guido Westerwelle sagte mal flapsig: Es schadet nichts, wenn man mehr zu Ende gemacht hat als die Fahrschule. Damit hat der früh verstorbene Politiker zwar Recht, allerdings möchte der größte Teil der jungen Leute immer noch relativ schnell eine Fahrerlaubnis in der Hand halten.

Automobilität ist für die meisten Menschen nach wie vor, besonders auf dem Lande, elementar wichtig und verschafft Freiheiten. Auch wenn der Stellenwert des Führerscheins für Teenager und Twenties nicht mehr den Glanz vergangener Dekaden besitzt – gering geschätzt wird er noch lange nicht: Das beweisen die nach wie vor gut gefüllten Klassen in den gut 400 Fahrschulen in MV.

Und die Prüfungen werden auch nicht nebenbei bestanden: Etwa ein Drittel der Fahranfänger fällt in der praktischen Prüfung durch. Das kann man als positives Zeichen werten: Die Fahrprüfer gehen bei Fehlern keine Kompromisse ein. Ein Glück! Denn die Anforderungen an künftige Autofahrer bleiben komplex. Allein schon die Nichtbeachtung einer Vorfahrt kann Menschenleben kosten.

Dahingehend kann in Anlehnung an Guido Westerwelle umformuliert werden: Es schadet nichts, wenn Autofahrer schon während der Fahrschule begreifen, wie viel Verantwortung sie mit dem Führerschein in der Hand halten.

Von Klaus Amberger